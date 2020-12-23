وقال الأمير السعودي في المقطع الذي نشره، بأنه ارتدى الكمامة وأزالها خلال التطعيم لتوثيق الحدث وليظهر وجهه واضحا.
هذا وظهر الأمير في وقت سابق بمقطع مصور تحدث فيها عن التجربة السعودية الناجحة بمواجهة "كورونا".
وقال الأمير "إحنا في بلد بفضل الله وكرمه بلد عظيم بكل المقاييس بلد عظيم شعبا وحكومة وقيادة، هذا البلد العظيم وقيادته أثبت أن الإنسان هو الأول عنده في كل شيء".
هذا وتحدثت وزارة الصحة السعودية عن بدء نشر اللقاح في المملكة، وبأن الذين يتلقون العلاج يتمتعون بالصحة والعافية.
وكانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قد بدأت في المملكة العربية السعودية، عقب تسجيل أكثر من 200 ألف شخص أسماءهم عبر تطبيق "صحتي".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير سعودي يرد على منتقديه لعدم ظهوره بكمامة خلال تلقيه لقاح كورونا... شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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