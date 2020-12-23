شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تنفى وفاة مواطن بالتطعيم ضد كورونا.. وتؤكد: سبب الوفاة أزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة فى مملكة البحرين أى علاقة بين وفاة مواطن يبلغ من العمر 53 عاماً بالتطعيم ضد فيروس "كورونا"،كما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعى.
وذكرت الوزارة - في بيان،أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الأربعاء، أن سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة، أدت إلى تعطل المؤشرات الحيوية المؤدية إلى الوفاة ..لافتة الى أن ملف المتوفى الصحي، يشير إلى عدد من المراجعات الدورية بسبب أمراض القلب.
وحذرت وزارة الصحة البحرينية من تداول المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة والتشكيك بكفاءة الجهود المبذولة في القطاع الصحي بمملكة البحرين، والتي تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لأي مصادر هدفها تشتيت الرأي العام، خصوصاً فيما يؤثر على الجهود الوطنية الصحية خلال الوقت الحالي.
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