شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى يعلن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) غدا الخميس، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر لمدة عام كامل، حتى يتم تطعيم غالبية سكان الكويت.
وأوضح الشيخ باسل الصباح - في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، أثناء تفقده مركز التطعيم بمنطقة مشرف - أن المرحلة الأولى للتطعيم، ستشمل العاملين بالصفوف الأمامية، وكبار السن، ومن ثم الفئات الأخرى، لافتا إلى أن الدفعات الأخرى من التطعيم ستصل شهريا.
وكانت الشحنة الأولى من لقاح شركتي (فايزر - بيونتيك) الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد وصلت إلى الكويت فجر اليوم؛ حيث تم نقلها مباشرة إلى مخازن وزارة الصحة الكويتية بمنطقة مشرف، تمهيدا لبدء حملة التطعيم، التي سجل بها 73 ألفا و700 شخص حتى الآن في الكويت.
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