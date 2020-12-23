المرور يُحذر مجدداً من الوقوف الخاطئ للمركبات

جددت الإدارة العامة للمرور، التحذير من الوقوف الخاطئ للمركبات؛ كونه يتسبب في عرقلة حركة السير ويتعدى على حقوق سالكي الطريق.
وشددت على أنه يجب المحافظة على خلو الأرصفة من أي عوائق تُعيق سير المشاة بها.
ونص نظام المرور على توقيع غرامة مالیة تتراوح بین 100 إلى 150 ريالاً في حال وقوف المركبة في أماكن غیر مخصصة للوقوف، إلى جانب حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.
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