شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل بالكويت وغائم بالإمارات والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت توقعات الطقس اليوم الأربعاء في دول الخليج، حيث توقعت الأرصاد الجوية في السعودية، تكون السحب الرعدية، فيما أشار المركزي الإماراتي للأرصاد إلى أن طقس اليوم سيكون صحوا إلى غائم جزئياً، وإلى التفاصيل:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما تنشط الرياح الجنوبية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على مناطق (حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بارداً نسبياً، ويكون معتدلاً مع بعض السحب خلال النهار،الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً ثم تتحول الى جنوبية شرقية بوجه عام في وقت لاحق من الليل.



ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام.



درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية.. والصغرى 14 درجة مئوية.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصةً الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.. و سيكون الموج في الخليج العربي خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 08:15 و المد الثاني عند 18:57 والجزر الأول عند الساعة 13:46 والجزر الثاني عند الساعة 01:35..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:56 والمد الثاني عند الساعة 04:58 والجزر الاول عند الساعة 11:42 والجزر الثاني عند الساعة 22:13.

ليلًا بارد والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق . نهارًا معتدل و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .