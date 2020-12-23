شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة على 7 مناطق خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الأربعاء 1442/5/8هـ لصباح غدا الخميس هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وبين حائل والقصيم وشمال المنطقة الشرقية ‏-بإذن الله-.

كما توقع الحصيني، رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الغربية والوسطى والشمالية والشرقية.