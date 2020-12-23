شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة على 7 مناطق خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
توقع الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الأربعاء 1442/5/8هـ لصباح غدا الخميس هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وبين حائل والقصيم وشمال المنطقة الشرقية -بإذن الله-.
كما توقع الحصيني، رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الغربية والوسطى والشمالية والشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة على 7 مناطق خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.