منظمة الصحة العالمية: رقم قياسي لإصابات كورونا الأسبوعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء إن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، وإن نصف الإصابات في الأمريكتين.



وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

وقالت المنظمة، ومقرها جنيف، في تقريرها الوبائي الأسبوعي إن الحالات الجديدة زادت 6 بالمئة أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

وزادت الوفيات الجديدة 4 بالمئة أو حوالي 79 ألفا في نفس الفترة.