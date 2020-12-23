شكرا لقرائتكم خبر عن غرس شجرة زيتون باسم الرئيس الجزائرى تبون فى أعلى جبل بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرست مؤسسة فلسطينية شجرة زيتون في أعلى منطقة بمدينة القدس بجبل الزيتون باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وجاء في بيان للمؤسسة، أنه "غرست الشجرة بموقع صعود يسوع، وموطن قبر مريم العذراء وقبر الناسكة رابعة العدوية، في مبادرة احتراما وتشريفا للرئيس الجزائرى ورمزية عالية تعبر عن أن للجزائر مباركة خاصة"، بحسب "روسيا اليوم".

وأشادت المؤسسة بمواقف الرئيس تبون تجاه فلسطين، معتبرة إياها بـ"مثابة ضوء ينير الوجدان الفلسطيني والعربي".

وتابعت: "هذه الشجرة المباركة تضرب في أرض مباركة أصلها فلسطيني ثابت وفرعها جزائري في السماء"، وقالت المؤسسة: "داعين أن تظل شجرة تبون بظلها كل قلب جزائري آمن بفلسطين قضية له".

يذكر أن حفل تكريم تبون "شخصية العام 2020"، سيقام في 28 ديسمبر في مسرح الهلال تحت عنوان "فلسطين قضية الأحرار".