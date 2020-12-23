عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واتس آب يطرح ميزات جديدة لهواتف أبل

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الخليج 365

أتاح تطبيق التراسل الفوري العالمي واتس آب، ميزات جديدة تتعلق بمستخدمي نظام تشغيل أبل iOS، ما يسمح بتحسين نسخ ولصق العديد من الصور ومقاطع الفيديو في المحادثات.



وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، المدونة المعنية بجديد تطبيق المراسلة الشهير، تتيح النسخة التجريبية WhatsApp Beta لأجهزة الأيفون الآن للمستخدمين لصق العديد من الصور ومقاطع الفيديو في المحادثات.

مع التغيير، يمكن للمستخدم تحديد أكثر من صورة أو مقطع فيديو في معرض صور iOS، ونسخها جميعًا ولصقها في محادثة واحدة في تطبيق المراسلة، كما يتوفر الإصدار الجديد لجميع المستخدمين الذين لديهم الإصدار التجريبي من تطبيق المراسلة المثبت على هواتف أبل الذكية.

كما يجلب التحديث أيضًا بعض الميزات الجديدة، مثل الانضمام إلى المكالمات الجماعية في أي وقت طالما أنها لا تزال مستمرة، عند تمكين هذه الميزة، يمكن دعوة مستخدم واتس آب للانضمام إلى المكالمة في أي وقت، حتى لو رفض المكالمة في البداية.

بالإضافة إلى ذلك، قام واتس آب، في آخر تحديث له على تطبيق iOS beta الخاص به، بطرح العديد من إصلاحات الأخطاء والتحسينات، والتي تتضمن إصلاح خطأ منع البحث عن تحديثات الحالة والتحسينات المتعلقة بالصوت والفيديو والمكالمات الجماعية، وغير ذلك.