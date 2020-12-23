شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وإسرائيل يوقعان 4 اتفاقيات فى مجالات متعددة منها المالية والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المغرب وإسرائيل، فى الرباط، أربع اتفاقيات في مجالات متعددة، خلال زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلى عالي المستوى.

ويتعلق الأمر باتفاق حول الإعفاء من إجراءات التأشيرة بالنسبة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة، ومذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني، تنص على أن يلتزم الطرفان بإجراء مناقشات لإبرام اتفاق حول الخدمات الجوية.

كما تم التوقيع، على مذكرة تفاهم حول الابتكار وتطوير الموارد المائية، وتنص على التعاون التقني في مجال تدبير وتهيئة الماء، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المالية والاستثمار، تنص على إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار، والتفاوض حول اتفاقيات أخرى تؤطر هذه العلاقات، ويتعلق الأمر باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية إنعاش وحماية الاستثمارات واتفاقية المساعدة الجمركية.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد استقبل بالقصر الملكي بالرباط، وفداً يضم جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، ومئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وأفراهام بيركوفيتش، المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.

وهنأ الملك محمد السادس، كوشنر على العمل الكبير الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب في مايو 2018، والذي مكن من تحقيق "|هذا التحول التاريخي لصالح الوحدة الترابية للمغرب وهذا التطور الواعد على درب تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وأكد العاهل المغربي لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، ولاسيما أفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية في إسرائيل.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية، جدد الملك محمد السادس، "موقف بلاده الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمان، وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية، وكذا التزام العاهل المغربي، رئيس لجنة القدس، بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة:.

وفي ختام استقبال الوفدين الأمريكى والإسرائيلي تم التوقيع، أمام العاهل المغربي، على إعلان مشترك بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وقعه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، وجاريد كوشنر، ومئير بن شبات.