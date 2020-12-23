انتحلا صفة رجل الأمن.. ضبط وافدين بحوزتهما حشيش وسلاح ناري بالرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على وافدين من جنسية عربية بعد أن انتحلا صفة الأمن ودخلا إحدى الوحدات السكنية. وعثر بحوزتهما على جهاز لاسلكي وقطعة يشتبه أنها من الحشيش المخدر وسلاح ناري (مسدس) ومركبة تحمل لوحات مسروقة، وتم إيقافهما تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

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