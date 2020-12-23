شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ خالد المصلح يوضح حكم إتمام الصلاة في حالة السفر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم إتمام الصلاة في حالة السفر.
وقال الشيخ المصلح خلال برنامج “يستفتونك” المذاع على “قناة الرسالة”: “إذا صلى المسافر صلاة الفرض أربعًا فإن صلاته صحيحة في قول جماهير العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا من يرى وجوب القصر وهم الظاهرية”.
وتابع الشيخ الدكتور خالد المصلح: “يُسن ويشرع للمسافر أن يسجد سجدتين للسهو بعد السلام في حال نوى القصر وأكمل صلاته، وإن مضى وأكمل حتى فرغ من صلاته فإن صلاته صحيحة”.
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