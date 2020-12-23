شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للمتعافين من «كورونا» أخذ اللقاح؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أنه لا مانع من أخذ اللقاح ضد الفيروس بالنسبة للمتعافين من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

جاء ذلك في رد من وزارة الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى تأثير اللقاح على الشخص المصاب بفيروس كورونا بعد تعافيه منه.

وأوضحت “الصحة” أنه لا مانع من أخذ اللقاح للمتعافين من فيروس كورونا، بشرط مرور 90 يوما على التعافي فأكثر.

يذكر أن دكتور عبدالله عسيري، استشاري الأمراض المعدية وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أكد أمس الثلاثاء، أن الفيروس المتحور ليس فيروساً جديداً وإنما هو تحور متوقع في مثل هذا النوع من الفيروسات.

وأضاف عسيري، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة أن البيانات الأولية تظهر على أن هذا الفيروس المتحور لا يختلف عن سابقه من ناحية الضراوة ولا من ناحية الاستجابة للقاحات مع بعض الدلائل الأولية، لكنه قد يكون أكثر قدرة على الانتشار لكن هذه ليست معلومة مؤكدة حتى الآن.

وخلال المؤتمر أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن صحة المواطن والمقيم تشكل أولوية بالنسبة للمملكة.

وأضاف العبدالعالي، أنه لم يتم حتى الآن رصد فيروس كورنا المتحور في المملكة، موضحا أن طفرات فيروس كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان، كما لا يوجد دلائل على سرعة انتشار الفيروس “المتحور” حتى الآن ولا يتوقع أن تؤثر الطفرات الجديدة على التعامل مع الفيروس.