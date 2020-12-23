شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من «الجمارك» بشأن مزاد بيع البضائع بميناء الملك عبدالله والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الجمارك السعودية، مساء أمس الثلاثاء، تأجيل مزاد بيع البضائع المنوعة بجمرك ميناء الملك عبدالله برابغ، والذي كان مقرر إقامته يوم اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 حتى إشعار آخر.
وأوضحت الجمارك، أنها تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الجمركية بالتعاون مع منصة فسح لفسح الحاويات، تعزيزًا لنمو قطاع الأعمال، ودعمًا لتيسير الحركة التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جديد من «الجمارك» بشأن مزاد بيع البضائع بميناء الملك عبدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.