دولة عربية تعلن امتلاك أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم

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ولفتت المحافظة إلى أن "الإشعاع الشمسي يصل مباشرة إلى سطح الأرض، دون أن يتشتت بواسطة الغلاف الجوي"، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أحد المعطيات الأساسية بالنسبة للطاقة الحرارة الشمسية المركزة".
وقالت "واج" إن محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية التي تم إنشاؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 تعتبر المسؤولة على دعم مطابقة ومراقبة جودة المعدات، وتحديد الاستراتيجية الصناعية لتنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية".
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