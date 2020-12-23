الجيش الموريتاني يقول إن دورية تابعة له تعرضت لإطلاق نار شمال البلاد

وأكد الجيش في بيان مقتضب، "تعرضت دورية عسكرية، كانت تطارد مجموعة من المهربين في المنطقة الحدودية قرب إينال، لإطلاق نار مساء الثلاثاء 22 ديسمبر 2020".
وأضاف الجيش في بيانه،
أنه "لم تحصل أية أضرار بشرية فيطاقم الآلية التي تعرضت لإطلاق النار".
واختتم البيان، أن "الجيش يجرى تحقيقا فوريا لتحديد مصدر النيران"،وفقا لموقع "صحراء ميديا".
وتقع "إينال" بالقرب من الشريط الحدودي العازل ما بين موريتانيا والمغرب، والذي كان خلال الأشهر الأخيرة مسرحا لتوتر عسكري بين الجيش الملكي المغربي ومقاتلي جبهة البوليساريو، منذ إعادة فتح معبر "الكركرات" الذي أغلقته البوليساريو لعدة أسابيع أكتوبر الماضي.
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