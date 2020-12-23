شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1693 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1693 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 160 ألفا و979 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة - فى بيان لها - إلى تسجيل 17 وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 1311 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الـ 24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 16629 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.