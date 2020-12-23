شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل المغرب يستقبل مستشار الرئيس الأمريكى ومستشار الأمن القومى الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل العاهل المغربى الملك محمد السادس، وولى العهد الأمير الحسن، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكى بالرباط، وفدًا يضم مستشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومى لدولة إسرائيل مئير بن شبات، والمساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية أفراهام بيركوفيتش.

وأعلن الديوان الملكى المغربي، فى بيان اليوم، أن اللقاء شهد تجديد الملك محمد السادس الإعراب عن ارتياحه لما تناوله الاتصال الذى أجراه فى 10 ديسمبر الجارى مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وإبلاغه بالقرار الرئاسى الذى يعترف بمغربية الصحراء، إضافة إلى الإجراءات المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل، فى سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

ذكر البيان، أن هذه الإجراءات تشمل السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، واستئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادى ثنائى وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبى الاتصال فى الرباط وتل أبيب.

وهنأ الملك محمد السادس، جاريد كوشنر على العمل الكبير الذى قام به منذ زيارته إلى المغرب فى مايو 2018، والذى مكن من تحقيق هذا التحول التاريخى لصالح الوحدة الترابية للمغرب وفى سبيل تحقيق السلام فى الشرق الأوسط.

كما أكد الملك محمد السادس لمئير شبات، على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، وأفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية فى إسرائيل.

وأكد بيان الديوان الملكي، موقف المغرب الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمان؛ وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية؛ وكذا التزام الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بالحفاظ على الطابع الإسلامى للمدينة المقدسة.

وأضاف البيان انه تم التوقيع، أمام الملك محمد السادس، على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، والذى وقعه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، وجاريد كوشنر ومئير بن شبات.