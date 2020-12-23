178 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا والإجمالى يرتفع إلى 12745 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 178 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالى 12 ألفا و745 حالة. وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية اليوم - أنه جرى تسجيل 162 حالة شفاء ليرتفع إجمال حالات التعافى إلى 9 آلاف و5 حالات، فى حين جرى توفى أربعة أشخاص اليوم جراء الفيروس؛ ليرتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 290 حالة.

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