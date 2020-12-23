شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 23 وفاة و2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 23 وفاة و2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 279892 إصابة وإجمالى الوفيات إلى 3627 حالة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 249256 حالة شفاء بعد تسجيل 3088 حالة إضافية.