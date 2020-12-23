شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يأمر بانتشار وحدة مروحيات فى أفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرًا رئاسيًا يقضى بانتشار وحدة مروحيات قوامها 120 عسكريًا؛ فى إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى جمهورية أفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدة المروحيات تكلف بمهام التدخل الجوى السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ، كما تتولى تأمين التنقلات والاستطلاع الجوى ونقل الشخصيات والإخلاء الصحى فى إطار المهام الموكولة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأضاف البيان أنه تم تحديد مدة انتشار وحدة المروحيات، بسنة واحدة ابتداءً من 21 ديسمبر 2020، قابلة للتجديد لمدة سنة إضافية، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية التونسية أصدر أمرًا ثانيًا يقضى بتمديد نشر الوحدة العسكرية للنقل الجوى بجمهورية مالى تحت راية الأمم المتحدة فى إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى جمهورية مالي، لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ابتداءً من 3 يناير 2021.