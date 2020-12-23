شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المتهمين باعتراض "إبل" وإطلاق نار بمهرجان الملك عبدالعزيز بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام في المملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على ثلاثة أشخاص، اعترض أحدهم إبل مشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء أمام إحدى البوابات الخارجية بالمهرجان من سيارته ولاذ بالفرار.

وحددت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض-وفقا لوسائل إعلام سعودية- هوية المتهمين، وتم القبض على المتهم الرئيسي المواطن "ع ب ر"، والمشتبه بهم، المواطن "ه ع د ا"، والمواطن "ع ع د ا".

وشددت النيابة العامة السعودية في بيان لها، أنها "لن تدخر جهدا في تجريم العابثين بالنظام العام وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم والتشديد عليهم والمطالبة بأقصى العقوبات المقررة نظاما بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم".