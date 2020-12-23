شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تعلن التسجيل الطارئ للقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن التسجيل الطارئ للقاح الخاص بشركة "فايزر- بيونتيك" ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" فى الدولة، وهو ثانى لقاح يتم تسجيله واعتماده فى الإمارات، لتصبح ضمن أوائل دول العالم التى تسجل وتعتمد اللقاح.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميرى - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن الترخيص جاء بعد تقديم شركة "فايزر" لكافة المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة فى الدولة وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة وأمان اللقاح للاستخدام.

وأشار إلى أن الجهات الصحية ستتمكن بعد ذلك من استيراد اللقاح بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن، حيث أظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأمريكى (FDA).