شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية التونسية: لا نريد تطبيع العلاقات مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء إنها غير معنية بالتطبيع مع إسرائيل وإن موقفها لا تؤثر فيه التغيرات الدولية، في أول تعليق لها عقب تطبيع جارها المغرب للعلاقات مع اسرائيل.

وانضم المغرب إلى البلدان العربية التي اتخذت خطوة التطبيع مع إسرائيل. ووصل وفد إسرائيلي اليوم إلى المملكة المغربية في أول رحلة تجارية مباشرة بين البلدين.

ويدحض موقف تونس تكهنات غربية بأن تكون على قائمة المطبعين تحت ضعط إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.