شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكى يزور السودان فى 6 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور وزير الخزانة الأمريكية استيفن منوتشن، على رأس وفد رفيع، السودان فى 6 يناير المقبل، فى زيارة تستغرق يوما واحدا.

وقالت السفيرة مها أيوب مديرة إدارة الشئون الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية - فى تصريح لوكالة السودان للأنباء - إن وزير الخزانة الأمريكى سيلتقى مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وعدد من المسئولين فى وزارات المالية، والري، والشئون الاجتماعية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتم خلال الزيارة مناقشة الوضع الاقتصادي، والمساعدات التى ستقدمها أمريكا للسودان، وموضوع حل الديون، وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتى بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإجازة الكونجرس الأمريكى لقانون منح الحصانة َالسيادية للسودان، مضيفة أن الزيارة تأتى فى إطار جولة فى منطقة الشرق الأوسط تشمل عددا من دول المنطقة.