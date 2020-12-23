شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبى تقلص مدة الحجر الصحى للقادمين من الدول غير المصنفة خضراء لـ10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، إنه جرى تقليص مدة الحجر الصحي للقادمين من الدول الأخرى غير المصنفة خضراء إلى 10 أيام، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وذكرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية إلى القدرة التشغيلية الممكنة وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأشارت إلى إعفاء المسافرين الدوليين بمن فيهم سكان أبوظبي والسياح القادمين من الدول المصنفة خضراء من الحجر الصحي.

وفى سياق أخر، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% رابحاً 36.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5109.61 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 13.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 734.567 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 117.7 مليون سهم، بقيمة 467.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 2350 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.30%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاعي الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، 0.20%، على التوالي.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 7.92%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 6.48%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 3.24%، ثم سهم شركة دار للتمويل بنسبة 2.56%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 1.63%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 76 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.46%.