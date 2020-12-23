شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 2646 إصابة جديدة بكورونا و30 وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المغرب اليوم الثلاثاء 2646 إصابة جديدة بفيروس كورونا صعودا من 877 إصابة أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 420 ألفا و648 حالة.
كما سُجلت 30 حالة وفاة نزولا من 43 في اليوم السابق، ليرتفع عدد المتوفين جراء الفيروس إلى 7030، وتعافى 2791، ليبلغ مجموع المتعافين 382 ألفا و925.
وفرضت السلطات المغربية أمس الاثنين قيودا جديدة، لمنع تفشي الفيروس تدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد الأربعاء، وتشمل حظر التجول ليلا لمدة ثلاثة أسابيع من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.
كما قررت إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى ابتداء من الساعة الثامنة مساء.
ومنعت أيضا التجمعات العامة والخاصة، وقررت الإغلاق الكلي للمطاعم طيلة ثلاثة أسابيع بمدن الدار البيضاء وأكادير ومراكش وطنجة التي تضررت بشدة من الجائحة.
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