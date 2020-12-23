شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس وزراء كردستان العراق يعلن عن اتفاق مع الحكومة بشأن ميزانية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء العراقية عن قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق قوله اليوم الثلاثاء إنه جرى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن الميزانية الاتحادية للعام 2021. ولم يذكر قوباد طالباني تفاصيل بخصوص الاتفاق فيما أوردته الوكالة الرسمية. كان مجلس الوزراء العراقي وافق أمس الاثنين على مسودة لميزانية 2021 حجمها 150 تريليون دينار (103 مليارات دولار) وسط أزمة اقتصادية ومالية يكابدها البلد من جراء تدني أسعار الخام. يتوقع العراق في مسودة الميزانية تصدير 3.25 مليون برميل يوميا من النفط، منها 250 ألف برميل يوميا من المنطقة الكردية شبه المستقلة في الشمال.

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