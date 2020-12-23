شكرا لقرائتكم خبر عن ملادينوف يعتذر عن تكليفه بمنصب المبعوث الأممى إلى ليبيا لأسباب عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الدبلوماسى البلغارى نيكولاى ملادينوف أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه لن يتمكن من تولى منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل "لأسباب شخصية وعائلية"، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. كان ملادينوف قد تولى منصب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط على مدى السنوات الخمس الماضية، وكان مجلس الأمن الدولى قد وافق الأسبوع الماضي على اقتراح جوتيريش بتعيين ملادينوف وسيطا لليبيا والنرويجى تور وينيسلاند خلفا لملادينوف كمبعوث للشرق الأوسط.

كانت هذه تفاصيل خبر ملادينوف يعتذر عن تكليفه بمنصب المبعوث الأممى إلى ليبيا لأسباب عائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.