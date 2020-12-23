شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية ، الثلاثاء، عن احباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" قادمة من سوريا فى سنجار. وذكرت الاستخبارات - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أنه بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت الاستخبارات العسكرية من إحباط محاولة تسلل لعوائل داعشية قادمة من سوريا عبر طريق رجم العبد التابعة لناحية سنونى فى قضاء سنجار غربى نينوى". وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم تسعة أشخاص وقد تم تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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