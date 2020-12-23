شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يقرر غلق جميع المنافذ الحدودية البرية باستثناء الحالات الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الوزراء العراقي، منع السفر إلى بريطانيا، وجنوب أفريقيا، وأستراليا، والدانمارك، وهولندا، وبلجيكا، وإيران، واليابان، وكذلك منع دخول الوافدين منها باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجبارى لمدة 14 يومًا فى أماكن مخصصة لذلك وذلك فى أعقاب تفشى سلالة جديدة من فيروس كورونا.

كما قرر المجلس - خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وفقا لبيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - غلق جميع المنافذ الحدودية البرية باستثناء الحالات الطارئة، وكذلك غلق المرافق الاجتماعية (المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة أسبوعين بدءًا من بعد غد، داعيًا المواطنين إلى ضرورة ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأشار المجلس إلى قيام وزارة المالية بتأمين الدفعة الأولى والبالغ قدرها ثلاثة ملايين دولار لدفعها مسبقًا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقى من التكلفة الإجمالية للقاح والبالغ قدرها 15 مليون دولار.

وشدد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اجتاحت عدة دول فى العالم.