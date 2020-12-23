شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تضبط 26 شخصًا أحدهم مطلوب أمنيًا أثناء محاولة اجتياز الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن الوحدات التابعة لمنطقة الحرس البحرى بتونس، تمكنت من ضبط 26 شخصًا قاطنين بولايات تونس الكبرى، من بينهم شخص مطلوب أمنيًا، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية.

وأضافت الداخلية التونسية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم ضبط مبلغ مالى من العملة الأجنبية كان بحوزتهم، موضحة أن النيابة العامة أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.