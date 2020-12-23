شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مصرفية سعودية حاصلة على جائزة عالمية فى منصب هام بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتصارا جديدا وهاما للمرأة السعودية، تضيفة المصرفية السعودية رانيا نشار بعد إختيارها لتكون مستشاراً لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة، المحرك الاقتصادى الرئيسى للمملكة.

ويأتى قرار تعيين إمرأة سعودية فى منصب رفيع المستوى فى أعلى جهة إقتصادية بالمملكة، ضمن التقدم نحو تحقيق مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة الطموحة، كونه المحرك الاقتصادى الرئيسى للمملكة. وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

فيما عزز الصندوق فريق الإدارة التنفيذي لديه بعدد من التعيينات الجديدة لكفاءات تعزز مسيرته التوسعية وأهدافه المستقبلية، إذ أصدر قراراً بتعيين رانيا نشار «مستشاراً لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة»؛ نظراً لخبراتها الطويلة والمتعددة فى القطاع المالى والاقتصادى.

رانيا نشار الخبيرة المصرفية السعودية، حاصلة على بكالوريوس في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود عام 1997، وشهادة من برنامج تطوير القيادات من كلية داردن لإدارة الأعمال في جامعة فرجينيا الأمريكية، كما حصلت على شهادة في الحوكمة وإدارة المخاطر، والالتزام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجورج واشنطن، وشهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال من «جمعية اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين» من الولايات المتحدة.

يذكر أن رانيا نشار كانت تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية منذ 19 فبراير 2017، لتكون أول سعودية ترأس قطاعاً بنكياً فى السعودية، وإلى جانب منصبها رئيساً تنفيذياً، تشغل نشار عضوية مجالس الإدارة فى كل من شركة سامبا كابيتال، وبنك سامبا المحدود فى باكستان، وشركة سامبا للأسواق العالمية المحدودة، وفى مارس 2019 قام مجلس إدارة هيئة السوق المالية بتعيينها عضواً فى لجنتها الاستشارية، أيضاً فى أبريل 2019 قام مجلس إدارة معهد التمويل الدولى بتعيينها عضواً فى المجلس، وفى ديسمبر 2019 تم تعيينها عضواً فى مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، كما تم فى يونيو 2020 صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينها عضواً في إدارة المركز الوطنى لقياس أداء الأجهزة العامة.

كما اختيرت فى وقت سابق ضمن قائمة فوريس لأكثر النساء تأثيراً فى العالم، لعامى 2018 و2019، كما حصلت على المركز الرابع ضمن النساء العشر الأكثر نفوذاً وتأثيراً فى الشرق الأوسط لعام 2018 حسب فوربس.