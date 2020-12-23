شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: لم نرصد أى تحور لفيروس كورونا فى المملكة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزاة الصحة السعودية، أنه حتى الآن لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور في المملكة، مضيفة أن طفرات كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان.

وقالت وزاة الصحة السعودى خلال مؤتمر صحفي بشأن فيروس كورونا المتحور، أن بعض طفرات الفيروسات قد تؤدى إلى تقليل تأثيرها، مشيرة إلى أن تحور كورونا لا يعنى أننا نواجه فيروسا جديدا.

وذكرت أن خطة توزيع اللقاح مستمرة، ولم يطرأ عليها أى تغيير، مشيرة إلى أن صحة المواطن والمقيم تشكل أولوية.

وتابعت: "ندعو للالتزام بالإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة كورونا"، موضحة أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية.