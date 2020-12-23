شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى: المملكة حريصة على ضمان حقوق أبنائها المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، وزير الخارجية البحرينى، أن مملكة البحرين مستمرة فى نهجها الداعم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في الحفاظ على تماسكه، مشيرًا إلى أن بيان مجلس الوزراء، فى جلسته التى عُقدت يوم أمس، حول أهمية التفاوض الثنائى المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود يأتى دليلًا على ما توليه البحرين من حرص على ضمان حقوق أبنائها المواطنين وتعزيزًا للتعاون الخليجى بما يحقق المصالح المشتركة. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا).

وثمّن وزير الخارجية البحرينى التوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، منوهًا بأهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها منذ القدم بقيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين الصيد فى المياه القطرية إلى الحدود القطرية - الإماراتية وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد فى المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية - السعودية.

وتستمر قطر فى استهداف البحارة والصيادين البحرينيين"، كان أخرها احتجاز الدوحة لطراد بحرينى على متنه عشرات الصيادين اللذين اعتادوا منذ زمن بعيد على الصيد فى هذه المنطقة.