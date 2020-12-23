شكرا لقرائتكم خبر عن قاضى محاكمة عمر البشير يعلن تنحيه عن القضية لظروف صحية تتطلب عدم الإنفعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قاضى محاكمة الرئيس ​السودانى​ الأسبق ​عمر البشير،​ فى قضية إنقلاب 1989، عصام ​الدين​ ​محمد إبراهيم​، تنحيه عن القضية، لظروف صحية، مشيرا إلى أن "هذه آخر جلسة لى فى هذه القضية"، لافتا إلى أن تنحيه عنها جاء بسبب "ضغط الدم، وأمراض أخرى تتطلب عدم الانفعال". وفقا لوسائل إعلام سودانية

وأوضح ابراهيم أنه "سبق أن أبلغ رئيسة ​القضاء​ بطلب تنحيته، وأنها قبلت تحت الإلحاح الشديد، وأوكل الملف إلى قاضي آخر" دون أن يذكر اسمه، وحدد جلسة جديدة للمحكمة فى شهر كانون ثانى القادم لاستئناف الجلسات.

من جهة أخرى، كشف صحيفة البيان الإماراتية - فى وقت سابق - إن الحالة الصحية للرئيس السودانى السابق عمر البشير تدهورت وتم نقله إلى المستشفى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن عمر البشير، نُقل، فجر السبت الماضى، إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان، لإجراء فحوصات طبية، بعد تدهور حالته الصحية، وأوضحت المصادر، أن صحة البشير، المحتجز في سجن "كوبر" في العاصمة السودانية الخرطوم، منذ الإطاحة به في أبريل 2019، تدهورت في أعقاب وفاة شقيقه اللواء عبدالله حسن أحمد البشير الأسبوع الماضي، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.