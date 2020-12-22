شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تصدر تحديثات على ساعتها الذكية.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت هواوي تحديثات برامج جديدة لإضافة مزايا جديدة لاثنين من أكثر موديلات الساعات الذكية شهرة لديها، وهما: Watch GT 2 Pro و هونور MagicWatch 2.

ويقدم الإصدار 10.1.3.28 الجديد للساعة الذكية Watch GT 2 Pro ميزتين جديدتين، هما: عرض توقعات الطقس على مدار 24 ساعة ووظيفة تتيح إمكانية مواءمة تسلسل التدريبات المختلفة مع التفضيلات الشخصية.

ويبلغ حجم التحديث الجديد 214 ميغابايت، ويمكن إجراء التثبيت كالمعتاد عبر تطبيق “هواوي هيلث” على الهاتف الذكي، كما يلزم أن يكون المتبقي من البطارية 20% على الأقل من شحنها.

ويتوفر أيضاً تحديث جديد لبرمجيات الساعة هونور MagicWatch 2 إلى الإصدار 1.0.10.8 بحجم 21.5 ميغابايت، وذلك لإصلاح بعض الأخطاء، فضلاً عن تحسين ثبات النظام، كما يتم عرض تقييمات أكثر تفصيلاً أثناء ممارسة تمارين تقوية العضلات بعد التحديث، وتتيح الاختصارات الجديدة الوصول إلى الوظائف المفضلة في أسرع وقت ممكن.

ويتم تثبيت التحديث الجديد أيضاً عبر تطبيق هواوي الصحي، بشرط توفر20% على الأقل من شحن البطارية.