شكرا لقرائتكم خبر عن «وزارة الصناعة» تعلن أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية.. رابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية للوظائف المعلن عنها بتاريخ 27 /4 /1442 هـ والمذكورين في القوائم المرفقة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تحديد فترة المطابقة والمقابلات الشخصية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 7 /5 /1442 هـ.
وأضافت وزارة الصناعة أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية على الرابط التالي (الضغط هنا).
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