شكرا لقرائتكم خبر عن «وزارة الصناعة» تعلن أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية.. رابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية للوظائف المعلن عنها بتاريخ 27 /4 /1442 هـ والمذكورين في القوائم المرفقة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تحديد فترة المطابقة والمقابلات الشخصية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 7 /5 /1442 هـ.

وأضافت وزارة الصناعة أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية على الرابط التالي (الضغط هنا).