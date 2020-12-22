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شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر من سلوك خاطئ يعرقل حركة السير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الإدارة العامة للمرور من تأثير الوقوف الخاطئ للمركبات في عرقلة حركة السير، موضحة أن ذلك يمثل تعديا على حقوق سالكي الطريق.
وشددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية خلو الأرصفة من أي عوائق تعيق حركة سير المشاة بها.
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