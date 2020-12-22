كورونا يضرب اثنين من أبرز نجوم الزمالك قبل أيام من القمة مع الأهلي

قال الإعلامي المصري، أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، إن مسحة كورونا لثنائي الزمالك محمود علاء وطارق حامد، إيجابية.

تأتي إصابة أبرز لاعبي الزمالك، قبل أيام قليلة من مواجهته المرتقبة أمام غريمه التقليدي، النادي الأهلي، المقررة يوم الاثنين المقبل، الموافق الثامن والعشرين من الشهر الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك مع فريق جازيللي بطل تشاد، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، غد الأربعاء، لكن الفريق التشادي اعتذر عن عدم تمكنه من الحضور.

وفي سياق متصل، أظهرت آخر مسحة خضع لها المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، استمرار إصابته بكورونا، التي كان قد تعرض لها قبل مواجهة الأهلي وغزل المحلة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مدير الكرة بالجهاز الفني للنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، تأكيده "إيجابية عينة، عمرو السولية، ورامي ربيعة، ومحمد مجدي الشهير بـ"أفشة" ثلاثي الفريق الأول بفيروس "كورونا" المستجد".