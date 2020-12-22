حكومة كردستان تعلن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد حول موازنة 2021

وبحسب وكالة الأنباء العراقية فقد أعلن طالباني ذلك اليوم وبين أن حصة إقليم كردستان 12.67%.
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"إننا اتفقنا مع الحكومة الاتحادية حول موازنة 2021، وقد جئنا إلى بغداد أيضاً لتطبيق قانون العجز المالي، فنحن لا نعرف حصتنا من قانون تمويل العجز المالي حتى الآن وننتظر إجابة من الحكومة الاتحادية وأن تسلمنا بغداد حصتنا من قانون العجز المالي".
وردف المسؤول أن: "هناك تحديات تواجهنا في 2021 علينا جميعا أن نتكاتف لحل هذة الأزمات، وأنا متفاءل جدا إزاء حل جميع المشاكل السياسية والاقتصادية من زاخو إلى فاو".
وأضاف طالباني قائلا: "نحن في إقليم كردستان أبدينا استعدانا في سنة 2019 لتسليم الإيرادات النفطية، وسلمنا إيرادات النفط للحكومة الاتحادية، وبقي في هذه الثلاثة أشهر أن نسلم الإيرادات لكي نستلم مستحقاتنا من قانون العجز المالي".
وبين أن "حواراتنا مستمرة مع بغداد ولم تفشل، والنقاط التي تمت مناقشتها مع الحكومة الاتحادية أصبحت جزء من الموازنة، النسبة المؤية لحصة إقليم كردستان من موازنة 2021، 12.67% وهذه أقل من نسبة 17% التي كانت سابقاً".
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