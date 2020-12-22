ملك المغرب يرأس إعلانا مشتركا بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة

وبحسب بيان الديوان الملكي المغربي والذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جاء ذلك خلال استقبال الملك محمد السادس، اليوم، بالقصر الملكي وفداً يضم مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل مئير بن شبات، وأفراهام بيركوفيتش، مساعد الرئيس الأمريكي، الممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.

كما تم التوقيع على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، وقعه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني وجاريد كوشنر ومئير بن شبات.

NIR ELIAS

بدوره، هنأ ملك المغرب كوشنر على العمل الكبير الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب في مايو 2018، والذي مكن من تحقيق هذا التحول التاريخي لصالح الوحدة الترابية للمغرب وهذا التطور الواعد على درب تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأكد لمئير بن شبات، على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، ولاسيما أفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية في إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الـ 10 من ديسمبر الجاري، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على إعادة كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقال إنه "وقع مرسوما يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".

كما أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أنه بموجب الاتفاق سيتم:

- تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.

- استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب وقت.

- تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتكنولوجي.

- العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة حتى 2002.