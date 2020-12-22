نتنياهو: الرحلة من إسرائيل إلى المغرب تاريخية وتمثل اختراقا آخر للسلام

نشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، قدم من خلالها مباركته لملك المغرب، الملك محمد السادس، بدعوى اتخاذه قرارا تاريخيا وهاما، متمثلا في اتفاق سلام مغربي إسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

نخلق الآن حقبة جديدة من السلام والازدهار والأمل لمنطقتنا وشعوبنا ومستقبلنا.

وكانت أول طائرة إسرائيلية، قد هبطت، اليوم الثلاثاء، في مطار العاصمة المغربية، الرباط، في أول رحلة تجارية مباشرة بين البلدين.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها هبوط أول طائرة إسرائيلية تابعة لشركة "العال" في الرباط، وعلى متنها الوفد الإسرائيلي الأمريكي المشترك.

وأفادت الوزارة أن الطائرة الإسرائيلية تقل على متنها وفدا يضم مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين للتوقيع على اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في مجالات عديدة منها السياحة والطيران والزراعة والاقتصاد والمياه.

ويضم الوفد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في العاشر من الشهر الجاري، استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية التي تتنازع الرباط وجبهة البوليساريو السيادة عليها.

وتبع ذلك، إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي، مشددا على أن ذلك "لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.