طرابلس – سبوتنيك . وأكد القبلاوي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء أن: "دولة ليبيا وجمهورية مالطا اتفقتا على منح تأشيرة الشنغنن الأوروبية للمواطنين الليبيين من خلال السفارة المالطية بالعاصمةطرابلس"، مؤكداً أن "هذا يعني عودة تقديم الخدمات من داخل العاصمة وذلك لتخفيف العبء على المواطنين". وأضاف بأن "الاتفاق شمل أيضا البدء بتسيير الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى مطار مالطا نهاية كانون الثاني/يناير القادم كتاريخ مبدئي". وأوضح القبلاوي أن "الاتفاق ينص على تسيير الرحلات الجوية من مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا، جاء بعد الاتفاق على مقترح البروتوكول الصحي الذي قدمته ليبيا للجانب المالطي للعمل به فيما يتعلق بكورونا في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشدداً على أن "الاتفاق جاء تتويجا للزيارات المتبادلة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا وعدد من المسؤولين من البلدين".

كانت هذه تفاصيل خبر جمهورية أوروبية تبدأ منح تأشيرة الشنغن لليبيين من طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.