شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» توضح مزايا وخطوات التسجيل في خدمة «إخطار العودة للعمل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن خدمات التقاعد الإلكترونية، تتيح للمتقاعد تسجيل إخطار العودة للعمل في حال العودة للعمل في القطاع الحكومي بشكل إلكتروني ودون الحاجة لمراجعة المؤسسة. ويمكن للمقاعد تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي (مدني – عسكري) بعد استلام معاش تقاعدي واحد على الأقل: وتشمل البيانات التالية: تاريخ الرجوع الى العمل

اسم الجهة الجديدة

معلومات الوظيفة الجديدة

تصنيف الوظيفة

الرتبة

الدرجة خطوات الخدمة تسجيل الدخول في الخدمات الالكترونية

اختيار “الطلبات ” من القائمة على يمين الشاشة.

اختيار “إخطار العودة للعمل “.

إدخال جميع البيانات المطلوبة. وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد بشأن الخدمة من خلال الرابط التالي (هنا الرابط).

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