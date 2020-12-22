شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية مرتفعات “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة”، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح الجنوبية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على مناطق: حائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً، فتصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان وجدة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في طريف.