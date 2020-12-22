شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الفيروس المتحور لا يختلف عن فيروس «كوفيد 19» ويستجيب للقاحات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد دكتور عبدالله عسيري، استشاري الأمراض المعدية وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن الفيروس المتحور ليس فيروساً جديداً وإنما هو تحور متوقع في مثل هذا النوع من الفيروسات.

وأضاف عسيري، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة أن البيانات الأولية تظهر على أن هذا الفيروس المتحور لا يختلف عن سابقه من ناحية الضراوة ولا من ناحية الاستجابة للقاحات مع بعض الدلائل الأولية، لكنه قد يكون أكثر قدرة على الانتشار لكن هذه ليست معلومة مؤكدة حتى الآن.

وخلال المؤتمر أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن صحة المواطن والمقيم تشكل أولوية بالنسبة للمملكة.

وأضاف العبدالعالي، أنه لم يتم حتى الآن رصد فيروس كورناالمتحور في المملكة، موضحا أن طفرات فيروس كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان، كما لا يوجد دلائل على سرعة انتشار الفيروس “المتحور” حتى الآن ولا يتوقع أن تؤثر الطفرات الجديدة على التعامل مع الفيروس.