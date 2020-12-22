تشمل منع احتفالات رأس السنة... تونس تقرر حزمة إجراءات لمكافحة كورونا

وخلال مؤتمر صحفي حضرته مراسلة "سبوتنيك"، أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، استمرار الإجراءات الاستثنائية الخاصة بمكافحة الفيروس، في ظل عدم استقرار الوضع الوبائي في البلاد.

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وقال الوزير: إن هذه الإجراءات تتمثل في مواصلة حظر التجوال لمدة ثلاثة أسابيع فضلا عن التطبيق الصارم لكل البروتوكولات الصحية القطاعية.

وتشمل الإجراءات أيضا حظر التجوال بين كافة المحافظات، ومنع كل الحفلات الخاصة والعامة بما في ذلك احتفالات رأس السنة.

تأتي تصريحات الوزير، إثر توصية قدمتها اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس، بتمديد حظر التجوال إلى منتصف الشهر المقبل.

وأوصت اللجنة بمنع كافة التجمّعات والحفلات الخاصة والعامة وتشديد إجراء منع التنقل بين الولايات خاصة في عطلة الشتاء وعطلة نهاية السنة.

وكانت اللّجنة قد عقدت اجتماعا طارئا، أمس الاثنين، بإشراف وزير الصحّة، في إطار المتابعة المستمرّة لتطور جائحة كوفيد-19 على المستوى العالمي والوطني.