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جاء تأكيد دوجاريك بعد تقارير الأسبوع الماضي عن موافقة مجلس الأمن لطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتولي ملادينوف المنصب الأممي في ليبيا.
وأضاف المتحدث أن ملادينوف أبلغ غوتيريش اعتذاره عن تولي المنصب لأسباب "أسرية وعائلية".
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق، الثلاثاء الماضي، على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة لليبيا، والنرويجي تور فنيسلاند، مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط.
ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم، إن "مجلس الأمن الدولي وافق على اقتراح قدمه الأمين العام، أنطونيو غوتيريش بتعيين ملادينوف وتور فينيسلاند".
ومن المفترض في حال موافقة ملادينوف على تولي المنصب، أن يحل محل غسان سلامة، الذي استقال من منصبه كمبعوث للأمم المتحدة لليبيا في مارس/ آذار الماضي، بسبب التوتر.
وتنهي التعيينات أشهر من المشاحنات بين أعضاء المجلس التي أثارها الضغط الأمريكي لتقسيم دور ليبيا، حيث يدير شخص البعثة السياسية للأمم المتحدة وآخر على الوساطة في الصراعات. ووافق مجلس الأمن على ذلك الاقتراح في سبتمبر/أيلول، ولكن روسيا والصين امتنعتا عن التصويت.
© Sputnik / M.HASSAN
من هو نيكولاي ملادينوف المرشح لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا
كانت هذه تفاصيل خبر لأسباب شخصية... ملادينوف أبلغ غوتيريش اعتذاره عن تولي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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