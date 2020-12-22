ويترأس الوفد الأمريكي- الإسرائيلي، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات. حسب ما نقلته جريدة "هيسبريس" المغربية.
وبعد وضع إكليل من الزهور على قبري الملكين الراحلين، قام كل من كوشنر وابن شبات بالتوقيع في الدفتر الذهبي للضريح.
يذكر أن مطار الرباط سلا، استقبل اليوم الطائرة القادمة من مطار بن غوريون في تل أبيب، ناقلة وفدا إسرائيليا أمريكيا مشتركا نحو العاصمة المغربية.
واستغرقت الرحلة المباشرة، الأولى من نوعها بين البلدين، 6 ساعات من التحليق كي تصل إلى الرباط.
من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الوفد الإسرائيلي يزور المغرب بمناسبة الإعلان عن إقامة علاقات تطبيع كاملة بين البلدين، لافتة إلى أنه من المقرر أن يلتقي الوفد بالعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأوضحت أن الوفد سيوقع العديد من الاتفاقيات مع المغرب في إطار عملية التطبيع التي أعلن عنها قبل نحو أسبوعين مقابل، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.
كانت هذه تفاصيل خبر كوشنر ومستشار الأمن الإسرائيلي يوقعان في الدفتر الذهبي لضريح الملك محمد الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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